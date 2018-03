Na primeira parcial, Doria tem 78,22% dos votos, de um total de 1.717

Na primeira parcial das prévias tucanas, João Doria obteve 78,22% dos votos, de um total de 1.717 votos. O prefeito da capital, que disputa as prévias com o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, com o cientista político Luiz Felipe D’Ávila e com o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, saiu na frente em várias cidades do Estado e bairros da Capital.

Na segunda parcial, com 3.208 votos válidos, Doria atingia 78,77%. Em Guarulhos, por exemplo, o prefeito teve 117 votos de um total de 166 e em Caraguatatuba, registrou 132 de um total de 136. No bairro de Pinheiros, teve 45 dos 91 votos e na Vila Carrão 77 dos 88 votos. Doria venceu ainda em Jundiaí e Região, com 112 votos de um total de 146 votantes. Em Jacareí, no Vale do Paraíba, reduto do governador Geraldo Alckmin, João Doria obteve 68 dos 99 votos. Também em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o prefeito de São Paulo venceu com 123 dos 168 votos.