Na presidência da Câmara, deputado André Fufuca vira meme em rede social

Presidente da Câmara por oito dias, o deputado André Fufuca (PP-MA) fez sua estreia no mundo dos memes – as piadas nas redes sociais. Conhecido como Fufuquinha em seu Estado, o parlamentar chegou à presidência da Casa aos 28 anos, após a viagem do presidente Michel Temer (PMDB) à China.

No Twitter, a hashtag #TuiteUmFilmeComFufuca era um dos assuntos mais comentados no Brasil na manhã desta quinta-feira, 31, fazendo piada com o nome do deputado, que é segundo vice-presidente da Câmara. “Se meu Fufuca Falasse”, “Apertem os cintos, o Fufuca (as)sumiu”, “Meu Fufuca Favorito” e “Onze Homens e um Fufuca” são algumas das paródias com filmes criadas nas últimas horas, fazendo referência a filmes famosos. “Sei que é errado rir dessa tag, mas não estou me aguentando. O brasileiro precisa ser estudado”, escreveu uma internauta.

O deputado assumiu o cargo em meio a votações importantes na Câmara, como a reforma política e a mudança da meta fiscal. Com a ausência de Temer, Rodrigo Maia assumiu o Palácio do Planalto. O primeiro sucessor de Maia, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), não ocupou a vaga porque está na comitiva com o presidente.