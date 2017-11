Na posse de Baldy, Temer diz que é preciso coragem de reformatar o País

Na cerimônia de posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que ocorreu nesta quarta-feira, 22, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência e demonstrou ter ficado satisfeito com o fato de que todos aqueles que discursaram antes dele mostraram disposição para lutar pelo projeto, como o próprio Baldy, o seu antecessor no cargo, deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“As palavras do Maia são palavras de quem se preocupa com o País. Nenhuma delas, seja do Bruno, do Baldy ou do Maia, se furtaram de enfrentar temas que nós todos juntos, no Congresso e no Executivo, estamos enfrentando ao longo do tempo, como o tema das reformas indispensáveis para o País, até aquela que, em dado momento, ganhou conotação muito negativa, que é a da Previdência”, disse o presidente. “É preciso ter coragem e ousadia para reformatar nosso País”, acrescentou.

Temer agradeceu o trabalho de Araújo no governo e destacou que o tucano, assim como ele, teve dificuldades para lidar com a falta de um período de transição com o governo de Dilma Rousseff. “Não foi fácil enfrentar tudo o que enfrentamos. Tal como aconteceu conosco na Presidência, só havia uma única servidora sentada numa mesa no Ministério das Cidades, tudo mais foi levado, não houve transição, começamos do zero, mas do zero caminhamos”, disse.