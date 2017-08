Na Paulista, manifestantes fazem ato contra deputados que votaram por Temer

Alguns deles, com camisetas verde e amarelas, levavam mensagens contra o PT e o Foro de São Paulo. “Somos aqui hoje menos do que a gente queria, mas vai chegar o dia (em que o povo voltará às ruas), está chegando. Isso aqui é só a ponta do iceberg”, disse Luiz Flávio Gomes.

Segundo ele, “as ruas estão fora das ruas” porque não existe uma motivação ideológica para as pessoas irem às ruas. “Em 2015 e 2016 havia uma razão ideológica. As pessoas queriam tirar o PT”, disse o advogado.

Ele criticou a declaração de Temer que, em entrevista ao Estado, disse que com Rodrigo Janot, procurador-geral da República, fora da Procuradoria-Geral da República a Lava Jato entrará “no rumo certo”. “Isso é um perigo. A futura procuradora (Raquel Dodge) tem uma responsabilidade com o País. Se ela for conivente com o crime organizado estará jogando o currículo dela no lixo”, disse Gomes.

‘Volta, Dilma’

Enquanto isso um grupo que se diz suprapartidário coletava assinaturas, também na Avenida Paulista, para uma ação popular pedindo que o Supremo Tribunal Federal vote com urgência o recurso da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff que pede a anulação do impeachment.

Segundo a professora aposentada Amanda Leite, filiada ao PT e coordenadora do Comitê de Luta Contra o Golpe, o objetivo é conseguir 1,3 milhão de adesões. Até agora, em 15 dias o grupo conseguiu cerca de 25 mil assinaturas, entre elas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Organizadores da ação disseram ter sido hostilizados e agredidos verbalmente por integrantes de grupos de direita que foi às ruas contra Dilma. “Disseram que somos todos comunistas e bolivarianistas”, disse Amanda. “Mas não temos vínculo nem apoio de partidos políticos”, completou. (Ricardo Galhardo)