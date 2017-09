Na China, deputados comemoram revés de Janot

Fiéis escudeiros do presidente Michel Temer, os deputados Carlos Marun (PMDB-MS) e Darcísio Perondi (PMDB-RS) não esperaram nem desembarcar no Brasil para comentar a notícia de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode anular os benefícios do acordo de delação premiada dos executivos do grupo JBS.

Direto da China, onde acompanharam Temer na viagem para a reunião do Brics, eles enviaram vídeos e mensagens pelo Whats App comemorando o revés sofrido pela Operação Lava Jato.

Marun afirmou que preferiu nunca se “fingir de ignorante para agradar os desinformados” diante das revelações do empresário Joesley Batista, que gravou uma conversa com Temer no Palácio do Jaburu. “Eu confio no presidente e era evidente que ‘neste mato tinha coelho'”, disse.