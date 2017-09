Na China, deputado diz que Temer “está feliz” com suspeita sobre delação da J&F

O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS), que compõe a comitiva de Michel Temer na China, afirmou em seus perfis nas redes sociais que o presidente deve se manifestar publicamente sobre as suspeitas em torno da colaboração premiada de delatores do grupo J&F somente quando chegar ao Brasil, na quarta-feira, 6. O parlamentar disse, via Twitter, que Temer “está feliz” diante do ocorrido.

Perondi afirmou que a investigação anunciada por Janot nesta segunda-feira, que pode rescindir o termo de colaboração premiada com três delatores da JBS, deve inviabilizar uma eventual nova denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Delação sob alta suspeita deve inviabilizar nova denuncia (sic). Pres Michel falará só no Brasil sobre a PGR. Está feliz”, escreveu Perondi no Twitter.