Mulher de Márcio França diz que continuará trabalho de Lu Alckmin

A professora Lúcia França, mulher do vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), afirmou que continuará o trabalho de Lu Alckmin, mulher do governador Geraldo Alckmin (PSDB), à frente do Fundo Social de Solidariedade. Márcio França assume o lugar de Geraldo Alckmin a partir de abril, quando o governador sai do cargo para se candidatar ao Planalto. O vice é pré-candidato à sucessão estadual.

“Eu tenho empenhado minha palavra, fiquem tranquilos que os trabalhos da dona Lu continuarão, estaremos juntas. Não teremos mudanças”, disse Lúcia durante o lançamento da Campanha do Agasalho 2018. A cerimônia, que ocorre no Parque Turma da Mônica, em um shopping na zona sul da capital paulista, começou sem a presença de Geraldo Alckmin, que chegou atrasado.