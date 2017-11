Mudanças no 1º escalão do governo acontecerão de forma paulatina, diz Temer

Por conta da equação em torno da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer já avisou que as mudanças no primeiro escalão do governo acontecerão de forma paulatina, até março. O governo reconhece a pressão do PMDB para retomar o comando da Secretaria de Governo, que por enquanto segue nas mãos do tucano Antonio Imbassahy.

No Planalto o nome do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) – que é indicado pela bancada do PMDB – já é tido como um dos mais cotados para substituir Imbassahy. No entanto, auxiliares diretos de Temer dizem que “ainda não houve uma definição final por parte do presidente” e que ainda há conversas a serem feitas para que o martelo seja batido.

Temer tem dito que será correto com o tucano, que tem dado demonstrações de lealdade, e que antes de qualquer mudança é preciso verificar as consequências que ela teria, principalmente na união da base. Uma fonte do Planalto reiterou que o presidente não tem pressa, calcula todos os reflexos de qualquer movimento antes de tomar a decisão e quer evitar que trocas causem estragos futuros.