MST ocupa fazendas da família de Maggi, do amigo de Temer e de Ricardo Teixeira

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) divulgou comunicado no qual informa ter ocupado terras do Grupo Amaggi, pertencente à família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e a fazenda Esmeralda, registrada como sede da empresa Argeplan (Arquitetura e Engenharia Ltda), do empresário João Baptista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer

No mesmo dia, mais de 300 famílias ligadas ao grupo ocuparam a fazenda Santa Rosa, no município de Piraí, região Sul Fluminense, propriedade que pertenceria ao ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira.

LEIA TAMBÉM: Citado em gravação, deputado Rocha Loures está em Nova York

Segundo o MST, a ocupação das terras faz parte da jornada nacional de luta pela reforma agrária com o lema “Corruptos, devolvam nossas terras!”. O membro da coordenação nacional do MST, Alexandre Conceição, afirma em comunicado que “estamos lutando pela desapropriação de terras para assentar mais de 130 mil famílias e nela produzir alimento saudável na agroecologia e gerar empregos no campo”.