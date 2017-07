MST ocupa fazenda de Eike Batista em Minas Gerais

Em nota divulgada nesta quarta-feira, o MST afirma que Eike, “preso, acusado de corrupção, ele responde ao processo em prisão domiciliar, dentro de sua mansão. Enquanto isso, os trabalhadores brasileiros continuam sofrendo com o desemprego, a falta de moradia e de acesso à terra”.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocuparam na madrugada desta quarta-feira, 26, fazenda que pertence à MMX, empresa de Eike Batista, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cerca de 200 famílias estão no local, conforme o MST. A MMX está em recuperação judicial.

Foto: Nagualdesign / Creative Commons

Nesta terça-feira, 25, o MST ocupou propriedades da Argeplan, que tem como um dos sócios João Baptista Lima Filho, que já foi assessor do presidente Michael Temer (PMDB) e da Amaggi, empresa que pertence à família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Uma fazenda que pertenceria ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também foi invadida.

Maggi disse nesta quarta-feira que a propriedade de sua família invadida por sem-terras é produtiva, por isso não cabe qualquer pretensão de desapropriação para fins de reforma agrária. “É uma ação política, que tem dia para começar e dia para terminar”, comentou. Ele negou também que haja trabalho escravo na propriedade. “Se tivesse qualquer resquício disso, Eu não estaria aqui”, afirmou.

Segundo um dos coordenadores do MST em Minas, Silvio Neto, as últimas ocupações “são apenas o começo”. “O Brasil tem o MST disposto a lutar. Com isso vamos garantir nossos direitos, que o golpe tenta nos arrancar”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a MMX no Rio de Janeiro, porém, recebeu a informação de que a pessoa que poderia contatar Eike Batista estava em férias. A reportagem também acionou a defesa do empresário, e aguarda retorno.