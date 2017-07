MST não dá prazo para sair da fazenda de Ricardo Teixeira

Acampados desde o início da manhã desta terça-feira, 25, na entrada da Fazenda Santa Rosa, de propriedade do ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira, um grupo de integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) protesta “contra a corrupção”, “contra o golpe” e “pela reforma agrária”. Os organizadores do ato dizem que são 300 famílias – número aproximado de pessoas que estavam no local no início da tarde – e que não há previsão para o término da invasão.

“Estamos aqui nessa ocupação, na fazenda do Ricardo Teixeira, porque hoje é o dia de luta dos trabalhadores rurais”, afirmou Nalva Moreira, da coordenação nacional do MST.

LEIA TAMBÉM: Justiça Federal mantém Geddel Vieira Lima preso

Localizada em Piraí, no sul fluminense, a fazenda foi invadida por volta das 6h da manhã. Os integrantes do movimento picharam um portão de acesso com frases como “Terra de corrupto pra reforma agrária”, “Fora Temer”, “Fora Ricardo Teixeira” e “Nenhum direito a menos”. Segundo um funcionário do local, eles tentaram chegar à casa que funciona como sede, mas depois o grupo recuou e montou acampamento na entrada da fazenda.