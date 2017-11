MPF denuncia 10 por desvios na Bahia

O Ministério Público Federal em Ilhéus, na Bahia, denunciou dez investigados pelo desvio de R$ 801.788,20 por suposta fraude em processo licitatório com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no município de Ibirapitanga, a 348 km de Salvador. A denúncia é resultado das investigações da Operação Águia de Haia, que se refere a um pregão realizado em 2011 para contratação de serviços educacionais voltados à implantação e utilização de tecnologias de informação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.