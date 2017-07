MP-GO marca depoimentos para saber se Loures ‘furou fila’da tornozeleira

O Ministério Público de Goiás inicia nesta terça-feira, 11, a tomada de depoimentos na investigação aberta para apurar se o ex-deputado federal e ex-assessor especial da Presidência, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), “furou fila” ao receber uma tornozeleira eletrônica para poder converter sua prisão preventiva em regime domiciliar.

Rocha Loures foi preso no dia 3 de junho, após ser flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil. No dia 30, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou as soltura do preso e o cumprimento de medidas cautelares alternativas, como o recolhimento domiciliar à noite e no fim de semana, bem como o uso de tornozeleira eletrônica.

No mesmo dia, a Superintendência da Polícia Federal em Brasília divulgou nota na qual afirmava não ter o equipamento disponível e que havia feito uma solicitação à PF de Goiânia. Rocha Loures foi solto no dia seguinte, 1, em meio à promessa da PF de que instalaria a tornoseleira no mesmo dia.