Movimentos sociais organizam ato em apoio a Lula no dia do depoimento a Moro

O segundo depoimento presencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro, que acontece na próxima quarta-feira, 13, em Curitiba, no processo que investiga a compra do terreno onde seria construído o Instituto Lula, deve contar com manifestações em apoio a Lula. Entidades e movimentos sociais articulados pela Frente Brasil Popular realizarão um ato chamado de ‘Jornada de Luta Pela Democracia’, informou o Partido dos Trabalhadores em nota divulgada no site do partido.

“Lula será recebido e acompanhado na capital paranaense por uma nova Jornada de Luta pela democracia – um ato … de denúncia da perseguição e do caráter político da Operação Lava Jato”, afirma o PT. Na ocasião do primeiro depoimento de Lula a Moro em Curitiba, no dia 10 de maio, um ato similar foi realizado por apoiadores do ex-presidente.

Além do ato de solidariedade ao ex-presidente Lula, às 18h, com a presença do ex-presidente, são previstas atividades culturais, uma aula pública com Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff (PT), e o lançamento de um livro sobre “abusos e inconsistências no processo contra Lula”, elaborado por um grupo de professores de Direito.