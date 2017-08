Movimentos criam site para debater futuro da esquerda

Um movimento que pretende discutir o futuro da esquerda no País lançou nesta segunda-feira, 14, o site Vamos!, que, segundo os organizadores, tem como objetivo horizontalizar a discussão e permitir debates abertos à população. Articulado pela Frente Povo Sem Medo e com a participação de nomes tradicionais do PT, do PSOL e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), o projeto passou a contar com “pessoas ligadas” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após exclusão de petista no debate.

“Participarão várias pessoas do PT, inclusive ligadas ao presidente Lula. O debate será amplo e contemplará diversas posições políticas”, disse Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que faz parte da frente. Questionado sobre a participação direta do petista, Boulos não respondeu.

Segundo a assessoria do ex-presidente, a participação do movimento não está hoje na sua agenda, “que vai começar a caravana pelo Nordeste na próxima quinta-feira”.