Morte de Teori é grande perda para País e para justiça brasileira, diz Jucá

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (RR), afirmou que a morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “uma grande perda para o País e para a justiça brasileira”. “O ministro sempre desempenhou um trabalho com precisão técnica e discrição necessária. Todos nós lamentamos a perda e estamos solidários à família, amigos e admiradores”, declarou Jucá.

Como presidente nacional do PMDB, Jucá afirmou que o partido “recebe com pesar e lamenta” a notícia do falecimento do ministro, que considera “um grande brasileiro e um jurista renomado que construiu sua trajetória com capacidade técnica incomum e integral responsabilidade com as leis e com os direitos dos brasileiros”. “Neste momento de dor, o partido está solidário à família, amigos e admiradores”, diz o texto.

