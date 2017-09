Moro nega a Lula a suspensão de interrogatórios

O juiz federal Sérgio Moro negou nesta segunda-feira, 4, ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva a suspensão dos interrogatórios do processo sobre suposta propina da Odebrecht ao petista. Prestam depoimento no período da tarde desta segunda o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o executivo Paulo Ricardo Baqueiro de Melo, da companhia, e o empresário Demerval de Souza Gusmão Filho. “Indefiro o requerimento de suspensão das audiências por falta de amparo legal”, decidiu Moro.

A defesa de Lula havia solicitado “uma série de provas” e a suspensão dos interrogatórios, desta segunda e das quartas-feiras, 6 e 13. Nesta última, o petista ficará frente a frente com Moro. Em sua decisão, o magistrado afirmou que ‘a defesa pode requerer provas no curso do processo, especificamente provas cuja necessidade surgiu no decorrer da instrução, aliás, fase processual própria do artigo 402 do Código de Processo Penal e que sucede aos interrogatórios’.

LEIA TAMBÉM: Fachin tira de Moro investigação sobre irmão de Lula e envia para SP

“Não há base legal, porém, para a pretensão da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva de requerer tais provas antecipadamente e com isso suspender o processo para aguardar a produção dessas mesmas provas”, anotou o juiz da Lava Jato.