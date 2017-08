Moro defende efetivo maior para a Polícia Federal

O juiz federal Sérgio Moro, símbolo da Operação Lava Jato, afirmou nesta terça-feira, em São Paulo, que “não é momento de vacilações”. No Fórum Mitos e Fatos, da rádio Jovem Pan, o magistrado declarou que “valeria a pena ter um efetivo maior da Polícia Federal”.

Sob o governo do presidente Michel Temer (PMDB) e suspeitas de interferência política, a Polícia Federal reduziu a equipe destacada para a força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, e contingenciou 44% do orçamento de custeio previsto para 2017. Em julho, a PF extinguiu o Grupo de Trabalho da Lava Jato, criado em Curitiba em 2014 para atuar exclusivamente nas investigações do mega esquema de cartel e corrupção, descoberto na Petrobrás.

“Eu penso que num quadro como esse, é preciso ter um enfrentamento, principalmente por parte da Polícia e do Ministério Público, sem vacilações. Eu respeito muito o diretor Leandro Daiello, acho que ele faz um excelente trabalho como diretor, os delegados que trabalham em Curitiba são muito dedicados, coragem do superintendente da Polícia Federal em Curitiba”, afirmou Moro.