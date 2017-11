Moreira Franco, Imbassahy e Baldy participam de encontro com Temer e Maia

O deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO), escolhido como o novo ministro de Cidades, participa de reunião na tarde deste domingo entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O encontro acontece na residência oficial da Presidência da Câmara.

Temer já tinha batido martelo sobre a nomeação de Baldy para Cidades durante reunião neste sábado (18) com Maia, no Palácio do Jaburu. O deputado goiano vai substituir o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do posto na última segunda-feira (13), desencadeando a reforma ministerial.

Além de Baldy, os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) participam do encontro neste domingo na residência oficial da Câmara, em que se discute a reforma ministerial.