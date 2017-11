Moreira Franco acredita que PSDB apoiará a reforma da Previdência

O presidente Michel Temer conta com o apoio do PSDB para aprovar a reforma da Previdência, ainda que os tucanos deixem de compor a base de apoio do governo, disse o secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco. “Não acredito que a essa altura vão dar para trás”, afirmou o ministro, após participar de cerimônia de entrega de 820 residências do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A tese do governo é que a reforma da Previdência é uma bandeira recorrente de governos tucanos e que, portanto, não haveria justificativa para abandoná-la agora.

“Não acredito que qualquer atitude que o PSDB tome no campo político afete, porque eles já se manifestaram favoráveis à (reforma da) Previdência. No programa deles, como no governo Fernando Henrique (Cardoso), ao longo desses anos todos, tomaram a iniciativa de colocar na pauta a questão da Previdência”, disse.