Moraes deve acompanhar Temer no velório de Teori em Porto Alegre

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, irá, juntamente com o presidente Michel Temer, ao velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que morreu nesta quinta-feira, 19, após a queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

O velório deve ocorrer em Porto Alegre, segundo o advogado Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro Teori. Ainda não há, no entanto, data ou horário para a cerimônia.

Moraes teria uma reunião nesta sexta-feira, 20, às 17h, com o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB). De acordo com a assessoria do ministro, a tendência é de que a reunião seja cancelada.