Montes: mensagem de Rosso libera PSD a iniciar conversas com demais candidatos

O novo líder da bancada do PSD na Câmara, Marcos Montes (PSD-MG), anunciou na tarde desta segunda-feira, 16, que, diante da mensagem do deputado Rogério Rosso (PSD-DF) liberando os colegas a apoiarem outras candidaturas à presidência da Câmara, vai iniciar as negociações com os demais candidatos sobre o espaço que a sigla terá na Mesa Diretora da Casa, eventual formação de bloco parlamentar e relatorias de projetos relevantes que podem ser designadas ao PSD. “Podem nos procurar para a gente avançar nas conversas”, disse à reportagem.

Mais cedo, Rosso afirmou que seguirá na disputa, mas que não quer causar constrangimentos ao partido com sua candidatura. “Com absoluto desprendimento e gratidão, gostaria de deixar nosso futuro líder Marcos Montes e a nossa honrada bancada à vontade para, se caso entenderem, avaliar outras alternativas e caminhos que possam de fato reaproximar a Câmara do povo brasileiro e dar a Casa o respeito e admiração da sociedade”, escreveu.

Montes desmarcou o encontro marcado para amanhã, 17, com Rosso e o presidente do PSD, o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), onde discutiriam o futuro da candidatura do deputado. Parte do partido defende o apoio à recondução de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e havia uma pressão interna da sigla para que ele desistisse, o que ele já sinalizou que poderá fazer mais para frente. “Não acredito que ele mudará a posição de hoje para amanhã”, comentou.

O sucessor de Rosso elogiou o deputado por sua “sensatez” em liberar a bancada, disse que Rosso não quis deixar o PSD em “situação difícil” e que entendeu a manifestação como uma autorização para que ele inicie as conversas com Jovair Arantes (PTB-GO), André Figueiredo (PDT-CE) e Maia. Para Montes, Rosso tomou a iniciativa de enviar a mensagem por perceber as dificuldades em angariar apoios.