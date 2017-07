Molon anuncia que entrará com mandado de segurança no STF para levar Janot à CCJ

Diante da sinalização de que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), vai indeferir o convite para levar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao colegiado, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) anunciou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF). No pedido de liminar, Molon vai solicitar que pelo menos Janot e os peritos da Polícia Federal que fizeram o laudo sobre a gravação de Joesley Batista com o presidente Michel Temer sejam ouvidos durante a análise da denúncia contra o presidente.

Molon vai aguardar apenas a formalização da decisão de Pacheco, que mais cedo demonstrou a indisposição de atender o pedido da oposição. O oposicionista disse que ainda vai decidir se vai insistir no mandado de segurança para que haja a oitiva das testemunhas.

LEIA TAMBÉM: Barroso critica políticos que 'só pensam em dinheiro'

Ao total, a CCJ recebeu 21 pedidos de realização de audiência pública, sendo cinco deles solicitando o convite para que Janot vá explicar as razões que motivaram a denúncia contra Temer por crime de corrupção passiva.