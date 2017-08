Ministros do PSDB minimizam mal-estar com Temer

Ministros do PSDB no governo Temer e o senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do partido, se mobilizaram ontem (18) para minimizar o mal-estar causado com o Palácio do Planalto após a exibição do programa tucano na TV que fez críticas indiretas à administração Michel Temer, que praticaria um “presidencialismo de cooptação”.

Os ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Aloysio Nunes (Relações Exteriores) almoçaram ontem (18) com Temer no Palácio do Planalto.

LEIA TAMBÉM: Planejamento calcula prejuízo com vandalismo de R$ 330 mil nos prédios da Pasta

No encontro, disseram que o conteúdo do programa foi todo definido de forma isolada por Tasso e que ele não contaria com o apoio da executiva nacional do partido. Para ilustrar o “isolamento” do presidente em exercício do PSDB, os ministros exibiram mensagens de WhatsApp e celular de lideranças do partido com críticas ao conteúdo do comercial.