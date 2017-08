Ministro sugere que dinheiro do fundo eleitoral vá para segurança pública

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, criticou nesta quarta-feira, 30, a criação de um fundo público de R$ 3,6 bilhões para bancar as campanhas eleitorais de 2018, apresentada no Legislativo, e sugeriu que esse dinheiro seja investido em segurança pública.

“Se pode fazer um fundo eleitoral de R$ 3,6 bilhões, pode fazer um de segurança pública de R$ 3,6 bilhões. Ou então vamos rachar isso ao meio”, afirmou o ministro, durante evento promovido pelos jornais O Globo e Extra.

A Câmara dos Deputados discute a criação do fundo para bancar as campanhas eleitorais. Na quarta-feira, 23, os parlamentares retiraram do texto do projeto a previsão de que ele seria composto por 0,5% da receita corrente líquida do governo federal. Esse valor, correspondente a R$ 3,6 bilhões, foi considerado muito alto, era alvo de críticas de diversos setores da sociedade.