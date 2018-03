Ministro Osmar Terra tem o telefone clonado

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, enviou mensagens nesta quarta-feira, 21, informando que o seu telefone celular havia sido clonado e que vai processar a operadora de telefonia pela falha. “Prezados amigos e parceiros do WhatsApp. Meu número de telefone foi clonado e, durante 40 minutos, na última quarta-feira dia 14, um vigarista entrou no meu WhatsApp e passou a pedir dinheiro aos meus amigos e amigas que me acompanham neste aplicativo”, escreveu, acrescentando que o falsário fornecia uma conta laranja no Maranhão.

Segundo Terra, a operadora de telefonia teve “uma falha clamorosa ao deixar uma pessoa comprar um chip e transferir meu número para ele”. “Desconfio de conivência de funcionários. Denunciei na Polícia Federal e estou processando a Vivo. Se alguém foi enganado pelo Hacker, por favor me avise. Lamento pelo transtorno!”, completou o ministro.

Outro caso

Na semana passada, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, também teve o seu número clonado e enviou mensagens pedindo dinheiro a alguns de seus contatos. Na ocasião, Marun afirmou que o “clonador” deve ter recebido mensagens o parabenizando pela decisão de pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal federal, Luis Roberto Barroso. Segundo Marun, a ideia é apresentar o pedido de impeachment na próxima reunião do Congresso Nacional, que ainda não tem data marcada.