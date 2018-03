Ministro de Minas e Energia se filia ao MDB de Temer

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, se filiou nesta quarta-feira, 21, ao MDB. A filiação ocorreu um dia após a executiva nacional do partido tirar o comando estadual do MDB em Pernambuco – reduto eleitoral do ministro -, do grupo do deputado federal Jarbas Vasconcelos, e dá-lo ao pai de Coelho Filho, o senador Fernando Bezerra.

Coelho Filho deixará o comando da Pasta até o próximo dia 7 de abril, prazo para que ministros que disputarão as eleições de outubro se desincompatibilizem dos cargos. Ele retomará o mandato de deputado federal, do qual está afastado desde maio de 2016, quando assumiu o ministério, logo após o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT) e a posse do presidente Michel Temer (MDB).

O ministro de Minas e Energia e o pai foram eleitos em 2014 pelo PSB. Ambos, porém, deixaram o partido em razão de divergências com a direção nacional da sigla, que passou a atuar como oposição ao governo do presidente Michel Temer. Em rápido discurso na posse, Coelho filho lembrou que já tinha se filiado ao MDB no passado e que disputará reeleição para o cargo de deputado este ano.