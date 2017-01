Ministro da Justiça lamenta acidente e diz que Teori foi exemplo para todos

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, lamentou o acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. “Com extremo pesar, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lamenta o trágico acidente que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki e seus quatro acompanhantes”, cita a nota do ministro.

“A trajetória profissional e acadêmica do ministro Teori Zavascki foi um exemplo para todos os brasileiros, marcada pela seriedade e pelo profundo sentimento de Justiça”, menciona a nota.

