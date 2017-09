Ministro da Justiça admite troca no comando da Polícia Federal

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou nesta quinta-feira, 7, que há três nomes para substituir o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Leandro Daiello. Em entrevista à rádio CBN, Torquato citou apenas um deles: o delegado Rogério Galloro, diretor executivo da PF.

“São três nomes, não posso divulgar. Um deles obviamente é o delegado Galloro, que é o diretor executivo, tem viajado bastante comigo, que tem ajudado muito na concepção desse plano. Ele e Daiello são os dois mais próximos e mais importantes com os quais eu trabalho na Polícia Federal”, afirmou o ministro.

De acordo com a pasta, a mudança do diretor-geral da PF viria junto com um plano para tornar a instituição mais moderna e com mais presença no exterior. O primeiro passo será adotar, nas próximas semanas, um único sistema de comunicação para todas as polícias do País. O plano também contará com mudanças nas estratégias da Polícia Federal e a compra de novos equipamentos.