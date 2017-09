Michel Temer afirma que fechamento de museu em Belém é inadmissível

O presidente Michel Temer afirmou neste sábado (2), por meio de sua conta no Twitter, que o museu Emílio Goeldi, em Belém (PA), não será fechado. “Acabei de saber que falam do fechamento do museu Emílio Goeldi. Isso é inadmissível. Vamos garantir recursos para custeio do museu em Belém”, disse.

Temer, que está em viagem à China, foi informado sobre o possível fechamento do museu pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. “O governo não medirá esforços para resolver essa questão”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Fux vota a favor da cassação da chapa Dilma-Temer