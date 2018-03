Meirelles não comenta notícia de que Temer poderá disputar reeleição

O ministro da Fazenda e possível candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, não quis comentar a notícia de que o presidente Michel Temer já começou a avisar seus principais interlocutores de que está disposto a disputar a reeleição presidencial, antecipada pelo BR18, novo site de notícias do Grupo Estado.

De acordo com a matéria, apesar dos baixos índices de aprovação de seu governo, o presidente acha que ninguém melhor do que ele será capaz de defender seu legado e sua própria honra e que poderá melhorar de situação com a confirmação da recuperação da economia.

Na última quinta-feira, Meirelles, em entrevista no programa de José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, disse que tem conversado com Temer em relação às eleições presidenciais. “Julgo legítima a possibilidade de uma eventual candidatura do presidente à reeleição”, disse, na entrevista à rádio.

Meirelles lembrou ainda que, enquanto ministros como ele têm que se desincompatibilizar do cargo até 7 de abril para poderem concorrer na eleição deste ano, o presidente da República tem mais prazo caso decida concorrer à reeleição, e pode decidir até julho. “Tenho certeza que ele tomará uma decisão antes disso”, completou.