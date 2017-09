Meirelles: há conversas preliminares com RS sobre recuperação fiscal

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que existem conversas preliminares da União com o Estado do Rio Grande do Sul para aderir ao regime de recuperação fiscal. “Vamos ter como prioridade o avanço das conversas com o RS”, afirmou.

Em relação ao Rio de Janeiro, Meirelles disse que a previsão é que o Estado esteja reequilibrado no sexto ano de adesão ao programa. “A partir daí, compete aos órgãos reguladores, como tribunais de conta, assegurar que os estados não voltem a desequilibrar sua contas aprovando despesas em excesso”, afirmou.

Segundo Meirelles, a adesão ao regime de recuperação do Rio de Janeiro já foi assinado pela secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, e encaminhado para o presidente em exercício, Rodrigo Maia, para a assinatura, que deve ocorrer nesta terça à tarde.

LEIA TAMBÉM: Denúncia contra Temer é barrada na Câmara

Ele ressaltou que o Rio de Janeiro estará sujeito à sanções e descontinuamento do plano caso falhe em executar as condições do regime, o que será monitorado pelo conselho de supervisão fiscal do Estado. “O governo vai monitorar o dia a dia do plano”, afirmou.