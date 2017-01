Meirelles e Pezão discutem crise financeira no Rio em reunião

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está reunido na manhã desta segunda-feira com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), no gabinete ministerial da Fazenda no Rio de Janeiro.

Participam do encontro o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o procurador-geral da Fazenda, Fabrício da Soller, o procurador-geral do Estado do Rio, Leonardo Espíndola, e o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa.

A reunião começou pouco depois das 10h. Na pauta de discussões está a crise financeira do Estado. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, em caráter liminar, dois bloqueios de recursos no valor total de R$ 374 milhões que seriam feitos nas contas do Estado para compensar as garantias pagas pela União depois de o governo fluminense ter dado o calote em algumas de suas dívidas.

A Procuradoria Geral do Estado do Rio argumentou que com a retenção dos recursos não conseguiria honrar o cronograma de pagamento do salário dos servidores de novembro.