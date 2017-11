Meirelles diz que decidirá após primeiro trimestre

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que deverá decidir sobre uma possível candidatura à Presidência da República logo após o fim do primeiro trimestre de 2018. Ele lembrou que aqueles que ocupam algum cargo no Poder Executivo, como é o seu caso, têm até o dia 5 de abril para tomar uma decisão. Este é o prazo legal para que ministros deixem o governo caso sejam candidatos.

“No devido tempo, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, acredito que é o momento que devemos parar, dar uma olhada e verificar a situação, se é algo adequado ou não de eu continuar prestando serviços ao País”, disse Meirelles, em resposta à pergunta sobre uma possível candidatura à Presidência, após ter feito palestra sobre economia na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

Após questionamento sobre a data em que tomaria uma decisão, ele complementou: “A data legal é 5 de abril, então, até lá, todos que têm condição no Executivo terão que tomar uma decisão se serão ou não serão candidatos a um cargo”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.