Meirelles diz analisar ‘com muita seriedade’ a possibilidade de ser candidato

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira, 22, que os eleitores brasileiros esperam uma candidatura séria neste ano e não apenas “frases bombásticas”. Ele disse que está analisando “com muita seriedade” a possibilidade de ser candidato e, antes de tomar sua decisão, espera os resultados de pesquisas qualitativas, que devem sair na semana que vem. “Estou coletando muitos dados importantes”, disse.

Meirelles participa de evento do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

O ministro lembrou mais uma vez que só vai se decidir quando se aproximar o dia 7 de abril, prazo legal para que membros do governo deixem seus cargos caso queiram disputar as eleições. Ele disse também que tem conversado com muitos partidos que poderiam apoiá-lo. “A partir daí vou analisar se há condições.”

Segundo ele, tornar-se presidente da República é uma questão de oportunidade e destino, não “meramente de desejo”.