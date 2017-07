Meirelles bota com uma mão e Temer retira com a outra, diz deputado

O líder da Minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), ironizou nesta quarta-feira, 26, a notícia de que o governo federal vai liberar R$ 13 milhões para o desfile das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro.

“O Henrique Meirelles bota com uma mão e o Temer retira com a outra. Cada pedida no Palácio do Planalto é uma liberação, como pode ter ajuste fiscal? É por isso que o rombo está em R$ 139 bilhões. E o que é mais grave: o governo já está se preparando para pedir uma autorização legislativa para aumentar o déficit primário mesmo com a PEC do Teto. O Brasil está em uma encrenca fiscal de grandes proporções”, afirmou.

Diante da decisão da Prefeitura do Rio em reduzir em 50% os repasses ao desfile de 2018, o governo resolveu abrir os cofres. Apesar do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ter cortado R$ 6,5 milhões, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Luiz Castanheira Alexandre, disse ontem a Temer que eram necessários R$ 13 milhões para garantir o carnaval do ano que vem e saiu do Palácio do Planalto com a garantia de que o aporte será feito.