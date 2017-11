Marun deve tomar posse hoje junto com Alexandre Baldy

A posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) como ministro da Secretaria de Governo no lugar do tucano Antonio Imbassahy acontecerá nesta quarta-feira, 22, simultaneamente com a posse de Alexandre Baldy, segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado Político. A cerimônia, que estava marcada para as 15h30, foi adiada para as 17 horas.

Interlocutores do presidente confirmam que a escolha foi selada durante conversa mais cedo com Marun, o líder do PMDB, Baleia Rossi, e o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. A família do deputado já está, inclusive, em Brasília para participar da cerimônia.

LEIA TAMBÉM: Planalto reitera em nota que Temer responderá à PGR sobre decreto dos Portos

A escolha de Marun visa a agradar o chamado Centrão e o PMDB, partido do presidente Michel Temer, em meio às tratativas pela aprovação da reforma da previdência. Apesar disso, há algumas resistências de aliados do presidente que pediam para que a decisão fosse adiada, ao menos até o jantar com líderes que acontecerá na noite desta quarta-feira.