Marun defende Cristiane Brasil e afirma: ‘Juiz se equivocou’

Marun lembrou que a nomeação é um “ato privativo do presidente da República”, que isso está na constituição e que o governo confia na Justiça. Ao ser questionado se a postura de alguns membros do Judiciário estava “extrapolando”, o ministro disse que não iria generalizar, mas reconheceu que o juiz que barrou a posse “se equivocou”. “A minha posição é que esse juiz se equivocou nesta decisão”, disse.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o governo espera conseguir na Justiça manter a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho e que o juiz que deu a liminar que impediu a filha de Roberto Jefferson de assumir o cargo na semana passada se equivocou. “Cristiane Brasil, neste momento, é questão do Judiciário. O governo recebeu uma recomendação do PTB, entende que ela tem condição de ser uma boa ministra”, disse.

Apesar de reiterar o compromisso do governo em manter Cristiane nomeada para o cargo, a Advocacia-Geral da União (AGU) ainda não entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira, em outra frente jurídica, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) contra a manutenção da decisão liminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil como ministra.

A assessoria de imprensa do TRF-2 informou que os embargos de declaração da AGU foram distribuídos para o relator do processo. O juiz federal Vladimir Vitovsky, que está atuando como substituto, deverá despachar nesta semana o caso.

Os embargos de declaração, uma espécie de recurso para que o tribunal se pronuncie sobre obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições de suas decisões, foram a segunda tentativa do governo federal de derrubar a liminar que suspendeu a posse. Na última terça-feira, o desembargador federal Guilherme Couto de Castro havia mantido a decisão do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4.ª Vara Federal de Niterói, que concedeu a liminar. O caso foi analisado por Castro depois que o presidente do tribunal, desembargador André Fontes, se declarou suspeito.