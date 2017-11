Marqueteiro do PMDB aponta contrato falso e entrega de R$ 1,4 mi ao Opportunity

Em um dos anexos do seu acordo de colaboração premiada, o marqueteiro do PMDB do Rio de Janeiro Renato Pereira afirma ter firmado um contrato falso com o Opportunity com o objetivo de fornecer dinheiro em espécie para o banco de Daniel Dantas. Pereira é proprietário da Agência Prole, responsável por campanhas eleitorais de Sérgio Cabral, Eduardo Paes e Luiz Fernando Pezão.

As informações constam no anexo 6 do acordo firmado com a Procuradoria-geral da República. Os termos da delação de Pereira foram tornados públicos pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira, 14. O ministro também devolveu a delação à PGR para que sejam adequados temas como a fixação da pena pela PGR, a autorização concedida ao delator de fazer viagens internacionais, o valor da multa fixado em R$ 1,5 milhão e a suspensão do prazo de prescrição.

De acordo com o marqueteiro, em 2015, um dos sócios da sua empresa de comunicação informou conhecer uma “pessoa do banco Opportunity que lhe havia informado que o banco tinha interesse de obter dinheiro em espécie”. Segundo esse sócio, apontando como sendo Willian Passos, o banco de Daniel Dantas teria a capacidade de “absorver” até R$ 2 milhões.