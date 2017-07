Mariz vai à Câmara defender ‘ilicitude da prova’ contra Temer

Foto: Wilson Dias - EBC - FotosPúblicas

O criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira vai â Câmara nesta segunda-feira, 10, para promover uma enfática defesa de Michel Temer e pedir aos deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que votem pela não autorização ao Supremo Tribunal Federal e barrem a abertura de processo criminal contra o presidente.

Após a leitura do parecer do relator, deputado Sérgio Zveiter (PMDB/;RJ), o advogado do presidente vai fazer sustentação oral, por meio da qual pretende convencer os parlamentares de que Temer é inocente.

Mariz vai argumentar basicamente o que chama de ‘ilicitude da prova’ contra Temer, alvo de denúncia criminal do procurador-geral da República Rodrigo Janot por corrupção passiva no caso JBS – o procurador sustenta que Temer era o destinatário real da propina de R$ 500 mil que um executivo da JBS repassou para o então assessor especial do presidente, Rodrigo Rocha Loures, flagrado na noite de 28 de abril pegando uma mala preta com 10 mil notas de R$ 50 em São Paulo.