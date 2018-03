Márcio França: Alckmin me ensinou que ‘governar é fazer as escolhas certas’

O vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, iniciou sua fala no evento “Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”, na capital paulista, mencionando ter aprendido com o governador Geraldo Alckmin que “governar é fazer as escolhas certas”. “Aprendi que precisamos escolher entre fazer um projeto de um jeito ou de outro, ou onde colocar um recurso. Antes de tudo, é preciso fazer a escolha das pessoas certas para o lugar certo”, disse França à plateia repleta de produtores rurais e empresas do agronegócio, durante o “Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”, na sede do governo do Estado, em São Paulo.

França deu sequência a seu pronunciamento mencionando que, “às vezes, o bom gestor não tem a alma da política, da palavra dada e cumprida”. Hoje pela manhã, durante cerimônia para 100 prefeitos paulistas também no Palácio do Governo, França, pré-candidato à sucessão estadual pelo PSB, dirigiu ataques ao prefeito João Doria, que foi confirmado ontem pelo PSDB para também se lançar na disputa pelo governo do Estado. Em entrevista a jornalistas, França disse se sentir contemplado como candidato de Alckmin e que o prefeito Doria “não tem palavra”, ao se movimentar para sair da Prefeitura de São Paulo e lançar candidatura ao governo estadual.

O vice-governador emendou o discurso elogiando a escolha de Alckmin pelo secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, para o cargo. “É possível que um engenheiro da Poli (Escola Politécnica, da USP) como o Arnaldo Jardim possa criar uma relação tão simbiótica com um setor que não era originalmente o dele, como criou com o da agricultura. Parabéns pela escolha acertada, governador”, afirmou.

França aproveitou a solenidade, que ele lembrou ser uma das últimas de Alckmin no cargo de governador do Estado, para enaltecer o chefe do Executivo estadual. “Cada um de nós tem no senhor, governador, não só um chefe, mas um líder, que nos emociona pela forma como trata as coisas”, disse França. “Para suas próximas tarefas, o senhor já tem o Arnaldo (Jardim). Arranje para ele uma tarefa mais desafiadora”, finalizou.