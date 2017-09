Mansur prevê derrota mais fácil de segunda denúncia contra Temer na Câmara

A base governista dá como certa a apresentação nesta semana da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. Na última semana de exercício do mandato de Rodrigo Janot, a aposta é que o procurador insistirá na denúncia “por vingança” e que a nova ação contra Temer tende a ser derrubada pelo plenário com mais facilidade do que na primeira denúncia por corrupção passiva.

A avaliação é do vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP), que acredita na fragilização da delação premiada da JBS e na condução do processo por Janot para derrotar mais uma vez o pedido da PGR. “A segunda denúncia vai encerrar esse assunto de denuncismo”, disse. Para o vice-líder, não há como “rasgar” provas, mas elas “eventualmente podem ser anuladas” pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

LEIA TAMBÉM: Defesa de Marcelo Miller diz que pedido de prisão contra ele 'causa indignação'

Se apresentada uma segunda denúncia contra Temer, o pedido da PGR terá o mesmo trâmite da primeira ação, com início da apreciação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Desta vez, o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), deve enfrentar mais dificuldade para escolher um relator que surpreenda, uma vez que a posição dos parlamentares em relação ao governo já foi conhecida na primeira denúncia.