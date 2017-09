Maia volta a parabenizar Janot por abertura de investigação sobre delação da JBS

O presidente em exercício, Rodrigo Maia, voltou a elogiar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por ter decidido abrir investigação para apurar práticas de crimes no acordo de delação premiada dos executivos do grupo J&F, controlador do frigorífico JBS. Dependendo dos fatos, a investigação poderá levar à revisão dos benefícios concedidos aos irmãos Joesley e Wesley Batista.

“O dr. Rodrigo Janot agiu corretamente e tomou a decisão correta de rapidamente comunicar ao Supremo (Tribunal Federal) e pedir investigação no curto prazo”, disse Maia, ao “dar os parabéns” ao procurador, em entrevista no Planalto, após assinatura do acordo da dívida entre o governo federal e o Estado do Rio.

LEIA TAMBÉM: Humberto Costa diz que homologação apenas pelo relator é muita responsabilidade

“Eu tenho certeza que ele (Janot) será duro, como tem sido duro com aqueles em que ele encontre indícios em delações, em investigações”, comentou Maia, ao insistir que o procurador “fez muito bem” em abrir investigação. Maia evitou fazer relação entre a decisão de Janot e a possibilidade deste fato fortalecer politicamente o presidente Michel Temer, no governo e no Congresso, influenciando, inclusive a aprovação de medidas polêmicas, como a reforma da Previdência. “Não sei, não sei. O episódio de ontem começou e ainda vai ter alguns dias para gente entender melhor o que aconteceu”, comentou.