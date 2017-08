Maia se reúne com prefeitos, almoça com ministros do STJ e recebe deputados

Depois, ao meio-dia, o presidente em exercício vai ao Palácio do Planalto e recebe para um almoço os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, Marco Aurélio Bellizze e Benedito Gonçalves.

A reunião, que foi sugerida por Maia como presidente da Câmara, conta também com a participação de deputados considerados interlocutores da entidade na Casa. O evento acontece em um hotel de Brasília.

Em seu segundo dia como presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, inicia esta quarta-feira (30) participando de uma reunião organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos para discutir as principais pautas dos municípios brasileiros que estão em tramitação no Congresso Nacional.

Na parte da tarde, às 15h, Maia recebe o Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP). Na sequência, às 15h30, tem reunião com deputados integrantes da Comissão Especial Curadora 200 anos da Independência do Brasil. Depois, às 16h, se reúne com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, e membros da diretoria.

Temer

Enquanto Maia exerce a Presidência da república no País, o presidente Michel Temer decidiu de última hora fazer uma parada mais extensa em Portugal e tem encontro nesta manhã, em Lisboa, com o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, o peemedebista segue viagem rumo à China para participar de encontro dos Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.