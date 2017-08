Maia reúne líderes para discutir reforma política

Os relatores das duas propostas que estão prontas para serem votadas no plenário, o deputado Vicente Cândido (PT-SP) e a deputada Shéridan (PSDB-RR) também participam do encontro.

O encontro, na residência oficial da presidência da Câmara, reúne também o deputado André Fufuca (PP-MA), que ficará no comando da Casa durante a viagem do presidente Michel Temer (PMDB) à China.

Para Sheridan, a sua emenda à Constituição, que estabelece o fim das coligações e é uma cláusula de barreira, deve ser analisada antes da PEC do deputado petista, que institui o “distritão” e cria um fundo público para financiamento de campanha. “Consenso não há em torno de nenhuma proposta, mas esperamos construir maioria”, disse Cândido.

Líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi (SP), defendeu que as propostas devem ir a voto independentemente do resultado. O mais provável é que a votação aconteça na quarta-feira, 30.

