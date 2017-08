Maia prevê quórum e diz que votação de denúncia deve terminar à tarde

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), previu nesta terça-feira, 1, que a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Casa será concluída já na tarde de quarta-feira, 2. O parlamentar fluminense disse acreditar que haverá o quórum mínimo de 342 deputados presentes em plenário para que ocorra a votação de fato possa ocorrer.

“Amanhã (quarta) será votada e, com a votação, isso gera uma tranquilidade para sociedade que esse assunto estará resolvido na parte da tarde de amanhã”, afirmou Maia em entrevista coletiva após café da manhã na residência oficial com líderes da base aliada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), também participaram do encontro.

O presidente da Câmara disse não acreditar que haverá esvaziamento do plenário por parte da oposição e de parlamentares da base favoráveis à abertura de investigação contra Temer. “Vai dar quórum. Acho que a gente vai votar. É nossa obrigação. Não pode ter presidente denunciado e o Parlamento não deliberar isso. Independente da posição de cada um, é importante que a Câmara delibere sobre isso”, declarou.