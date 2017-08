Maia participa de ato no Salão Nobre da Câmara

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, incluiu na tarde desta quarta-feira, 30, um compromisso na Câmara dos Deputados e participa em instantes de Ato de Lançamento do XIV Congresso do PCdoB, no Salão Nobre da Câmara.

Inicialmente, a agenda de Maia previa um encontro às 16 horas com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, e membros da Diretoria. A assessoria do Planalto informou que a agenda ainda não foi realizada e está atrasada.

Há pouco também, foi incluído na agenda de Maia como presidente da República um encontro com o deputado Paulinho da Força e representantes de centrais sindicais, às 18h30.