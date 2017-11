Maia nega ter participado da indicação de Marun como ministro de governo

Apontado como articulador da reforma ministerial que o presidente da República, Michel Temer, promove nesta semana, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou que tenha influenciado a indicação do vice-líder do governo, Carlos Marun (PMDB-MS), para a Secretaria de Governo. A pasta é responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso, nomeação de cargos comissionados indicados por parlamentares e controle das emendas orçamentárias.

“Não recebi nenhuma informação de que o deputado Marun teria sido escolhido ministro da Secretaria de Governo. No caso da articulação política, não participei da escolha do nome. Acho Marun um ótimo nome, mas não tenho informação se foi convidado ou não. O presidente, quando escolhe, certamente tem convicção de que vai ajudar na articulação, como o deputado Imbassahy tem ajudado bastante”, disse Maia.

Marun foi convidado mais cedo para o cargo atualmente ocupado pelo deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA). Auxiliares de Temer começaram os preparativos para que a posse dele ocorresse nesta quarta-feira, em conjunto com a do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido-GO). Depois, no entanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o Imbassahy continua à frente da pasta por enquanto.