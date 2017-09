Maia: ministros do Supremo estão citados numa conversa entre dois irresponsáveis

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, rechaçou a possibilidade de envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em ilícitos com os delatores da JBS e afirmou que muitas vezes as pessoas vendem proximidade inexistente com os magistrados.

“Os ministros do Supremo estão citados numa conversa entre dois irresponsáveis. Pelo amor de Deus. Não é porque tem político citado que a gente vai agora querer caracterizar que há problema no Supremo. De forma nenhuma. São dois irresponsáveis que citaram ministros do Supremo de forma absurda. Por isso que tenho convicção que o doutor (Rodrigo) Janot vai ter uma reação muito dura contra essa irresponsabilidade que está vindo à tona nas próximas horas”, disse Maia, ao chegar para um evento na Câmara dos Deputados.

Maia afirmou que, mesmo não conhecendo o conteúdo dos áudios, tem convicção de que os ministros do STF são eventualmente citados de forma irresponsável. “Não tenho dúvida que são pessoas tentando falar de relações que muitas vezes não têm. Muita gente quer vender proximidade com ministros do Supremo que essas pessoas não têm. Tenho certeza, convicção, mesmo não sabendo do conteúdo, que são duas ou três pessoas irresponsáveis tratando de ministros do supremo. Essa é minha convicção.”