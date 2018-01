Maia está em NY para encontros e participará de evento em Washington na 3ª

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está em Nova York onde inicia uma jornada de compromissos nos EUA até a próxima quarta-feira, 17. Em sua agenda oficial, estavam programadas entrevistas na manhã deste domingo, 14, mas foram canceladas.

Na parte da tarde, estão previstos encontros do presidente da Câmara com líderes políticos na residência da Missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, mas não estão definidos até o momento os nomes de quem participará destas reuniões.

LEIA TAMBÉM: Barroso dá mais tempo para PF perguntar a Temer

No início da noite, será oferecido um coquetel informal a Rodrigo Maia pelo embaixador Mauro Vieira, Representante Permanente do Brasil junto à ONU.